عاجل.. إعلان حالة التأهب الجوى فى كييف بعد دوى انفجارات

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الأوكرانى، فى وقت سابق، بعد استلامه أول دفعة دبابات من بولندا، فى إطار الدعم العسكرى الغربى لأوكرانيا، إن هناك إمدادا بطيئا جدا للقوات الأوكرانية.
وأكد الدكتور غيث مناف الصحفى الأوكرانى الحربى، أن وزير الدفاع الأوكرانى قال إن الإمداد العسكرى بطيء، ولا يلبى احتياجات الجيش الأوكرانى لشن عملية هجوم مضاد واسع النطاق ضد القوات الروسية.
وأضاف فى مداخلة عبر سكايب من مقاطعة "لوتسك" الأوكرانية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأوكرانية تراقب اليوم التحركات البحرية العسكرية الروسية فى البحر الأسود.
ولفت إلى أن الأقمار الصناعية رصدت حشودا عسكرية بحرية روسية فى البحر الأسود عبارة عن سفن وبواخر حربية، بينما استعجلت أوكرانيا المضادات الجوية لتتمكن من الهجوم المضاد.
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