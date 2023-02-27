المفوضية الأوروبية تقترح رسميا إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن المكتب الصحفى للمفوضية الأوروبية اليوم الأحد، قوله " إن الهدف الرئيسى من تلك التدابير هو دعم أوكرانيا ومساعدة اقتصادها خلال تعرضها للهجمات العسكرية الروسية، كما أنها تأخذ فى الاعتبار سبل حل مشكلات صناعة الاتحاد الأوروبى، مع مراعاة الزيادة الكبيرة فى واردات بعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى فى عام 2022 ".

وأشارت المفوضية إلى أن الإجراءات المُحدّثة تحتوى على آلية حماية سريعة لحماية سوق الاتحاد الأوروبى فى حالة الحاجة.

ويجب حاليًا الموافقة على هذا الاقتراح من مجلس الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى.

وفى مايو 2022، وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على التحرير المؤقت للتجارة مع أوكرانيا، إذ لم يتم دفع أى رسوم استيراد على جميع الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبى منذ هذا التاريخ.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية قامت بالفعل بتمديد التحرير المؤقت للتعريفات الجمركية فى أوكرانيا حتى بداية عام 2024، وقال وزير الدولة البريطانى المكلف بالأعمال والتجارة، نايجل هادلستون، إن ذلك يشمل جميع الرسوم والحصص المفروضة على استيراد السلع الأوكرانية.