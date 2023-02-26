ممثل يونيسف: مصر تشهد تقدما هائلا فى تعزيز أنظمة حماية الطفل

جدة - نرمين السيد - أشاد جيريمى هوبكنز، ممثل الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى القاهرة، بالتقدم "الهائل" الذى شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، فى تعزيز أنظمة حماية الطفل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكد هوبكنز، أن المؤتمر الإقليمى الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية، الذى انطلقت فعالياته من القاهرة، اليوم الأحد، يسهم فى دعم الجهود الكبيرة التى تقودها الحكومة المصرية بالتعاون مع اليونيسف لدعم الأطفال وتعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية، لافتًا إلى أنه فرصة مهمة للمساهمة فى قاعدة الأدلة حول أنظمة الرعاية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك لتعزيز إنتاج المعرفة فى هذا المجال.

وأضاف هوبكنز، خلال كلمته بالمؤتمر: "شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا فى العديد من مؤشرات حقوق الطفل، بما فى ذلك التغذية مع انخفاض معدلات التقزم والهزال ونقص الوزن والسمنة، وأيضًا فى الحد من العنف ضد الأطفال".

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية، اليوم الأحد، المؤتمر الإقليمى الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى"، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية، واليونيسف، ويستمر يومين، بحضور عدد من وزراء شئون الاجتماعية العرب، وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية فى المجتمع.