القاهرة الإخبارية.. ارتفاع قياسى للتضخم الأساسى فى أوروبا ينبئ برفع الفائدة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير،"أنه رغم حزم عقوباتها الاقتصادية المتتالية على روسيا بعد عمليتها العسكرية فى أوكرانيا لا تزال أوروبا هى المنطقة الأكثر تضررًا من تلك الحرب".

وأضاف أنه فى أحدث تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبى "يورو ستات" سجل التضخم الأساسى فى منطقة اليورو رقمًا قياسيًا مرتفعًا، يناير الماضى، وبلغت زيادة الأسعار الأساسية 5.3%، أما التضخم الرئيسى الذى يشمل أسعار الغذاء والطاقة فقد سجل زيادة بواقع 0.1% ليصل 8.6%.

وأوضح أنه مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة يستعد البنك المركزى الأوروبى لرفع أسعار الفائدة، بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، الشهر المقبل.

واستطرد "التقرير" أنه من الواضح أن البنك المركزى الأوروبى سيستمر فى تشديد سياساته النقدية، لحين الوصول إلى مستويات تضخم 2%.

وأوضح أن فى الاجتماع الأخير لمسؤولى البنك المركزى الأوروبى، أكدت رئيسة البنك اعتزامهم رفع سعر الفائدة على الودائع من 2.5% إلى 3%، فى اجتماعهم المقبل لضبط تكاليف الاقتراض، مع ميل مسؤولى البنك إلى اتباع سياسة نقدية متشددة لتصل توقعات ذروة معدلات الفائدة لدى البنك الأوروبى نحو 3.75%.

وتابع، التحدى الأكبر أمام أوروبا يتمثل فى دخول فصل الشتاء المقبل، فمع تجنب أزمة الطاقة التى كان من المتوقع حدوثها الشتاء الحالى، بسبب الأجواء الدافئة إلا أن الشتاء المقبل قد يمثل تحديًا أكبر، إذا عانت القارة من طقس أكثر برودة مع ضعف المخزونات وغياب إمدادات الطاقة الروسية.

وأشار التقرير إلى أن القارة العجوز تمر بكابوس ينغص معيشة مواطنيها جراء الحرب الروسية الأوكرانية، التى فاقمت أسعار الطاقة والغذاء تقفز، تاركة ورائها المواطنين الأوروبيين الذين باتوا غير قادرين على مواكبة الزيادات السريعة تحت وطأة تضخم حاد.