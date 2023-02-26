القاهرة الإخبارية: 100 مليون دولار مساعدات إنسانية من السعودية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، وذلك فى مقر الرئاسة بالعاصمة كييف، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





‏‎وأكد وزير الخارجية السعودى، خلال اللقاء، حرص بلاده على دعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام فى تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وعدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد بن فرحان توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 400 مليون دولار بين البلدين، بينها 100 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

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