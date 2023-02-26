المستوطنون يصعّدون إرهابهم في بلدة حوارة

المستوطنون يصعّدون إرهابهم في بلدة حوارةأقدم قطعان المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم الأحد، على حرق منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، قولها: إن مستوطنين أحرقوا منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما صدحت مكبرات الصوت في المساجد بمناشدة المواطنين للتصدي للمستوطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "طواقمنا تعاملت مع 98 إصابة جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين في حوارة جنوب نابلس، بالإضافة إلى الاعتداء على ثلاث سيارات إسعاف".

وذكرت القناة 12 الصهيونية أن المستوطنين احتشدوا قرب حاجز "زعترة" في نابلس للاتجاه في مسيرة احتجاجية نحو موقع عملية "حوارة "جنوب نابلس".

وكانت قد صدرت عدة دعوات شبابية، مساء اليوم، للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة الساعة السادسة مساءً قرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

في الإطار ذاته، قام مستوطنون بإحراق منزل المواطن بلال سمير عيسى عصايرة وخزان المياه في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

ويذكر أنه منذ يوم أمس يقوم مستوطنون متطرفون بعمليات حرق لسيارات المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في هجمة صهيونية شرسة ضد أهالي قرى مدينة نابلس.

ويعتزم جيش العدو الصهيوني الليلة، فرض حصار على مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة في أعقاب العملية التي أدت لمقتل مستوطنين قرب مفترق "حوارة".

وأفادت مصادر العدو: "بأن جيش الاحتلال يناقش في المشاورات الأمنية المنعقدة الآن فرض حصار على مدينة نابلس يبدأ مساء اليوم الأحد.

في المقابل.. أصيب ثلاثة مستوطنين صهاينة، مساء اليوم، أثناء تصدي فلسطينيين لهم في حوارة جنوب نابلس خلال اعتدائهم على المواطنين في المنطقة.

وأفادت مصادر العدو الصهيوني: "بإصابة ثلاثة مستوطنين نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة أثناء تصدي المواطنين الفلسطينيين لهم في بلدة حوارة جنوب نابلس".

الجدير جدير أن مستوطنان صهيونيان، لقيا مصرعهما، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.