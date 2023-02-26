نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصدر قانوني : 946 شخصا تعرض للعقر من الكلاب ومن حق المتضررين المطالبة بالتعويض على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 فبراير 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج - كشف مدير الامراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات عن تعرض 946 شخصا للعقر من كلاب الشوارع الضالة منذ بداية العام .

وفي تصريح صحفي قال الحوارات إن عدد الحالات خلال عام 2022 بلغت 5138 حالة .

وقال إن المصل للأشخاص الذين تعرضوا للعقر متوافر في الوزارة، كما أن مطعوم داء السعار Anti rabies vaccine متوفر ايضا.

وعن تعويض الحالات التي تعرضت للعقر بين المحامي محمد قطيشات، لـ"المملكة" أنه إذا ثبت تقصير البلدية أو أمانة عمّان، يتم تعويض الشخص الذي تعرض للعقر.

وكانت لجنة الزراعة النيابية طالبت الحكومة بتعويض مواطنة قتلت الكلاب عددا من الماشية التابعة لها من خلال هجوم جماعي على الحظيرة .

ويشكو المواطنون من ازدياد هذه الظاهرة الخطيرة بينما تتذرع الحكومة بحقوق الحيوان .