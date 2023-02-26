مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بتحطم مروحية كانت تقل ضباطا في الجيش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 09:29 مساءً - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين بتحطم مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، كانت تقل ضباطا في الجيش الوطني الصومالي.

وأفادت البعثة - حسبما أفادت قناة فرانس 24 الإخبارية مساء اليوم الأحد - بأن المروحية كانت تقل الضباط في إطار مهمة تدريبية مشتركة لإجراء تدريبات على إجلاء الضحايا وتحطمت يوم السبت في مهبط بيدوجلي في منطقة شبيلي السفلى.

وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد إن التحقيقات لمعرفة سبب تحطم الطائرة مستمرة.