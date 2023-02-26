ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 44 ألف قتيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 08:23 مساءً - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير إلى 44.374 قتيلًا.

وترتفع وتيرة قتلى الزلزال بشكل شبه يومي رغم مرور أكثر من 20 يومًا على وقوعه، فيما لم تعلن السلطات في تركيا، أو في سوريا المجاورة التي تأثر شمالها هو كذلك بالزلزال، أي حصيلة لعدد المفقودين جراء الزلزال. وبلغت حصيلة قتلى الزلزال في سوريا حتى الآن 5900 شخص.

واستمرت الهزات الارتدادية في رج المنطقة مرارًا، الأمر الذي سبب ذعرًا بين السكان المحليين، بحسب الحكومة التركية، التي أفادت بأن 20 مليون شخص تأثروا بعواقب الزلزال. تفترض الأمم المتحدة أن 8.8 مليون شخص سيتأثرون في سوريا.

وبدأت سلسلة الزلازل في 6 فبراير الجاري، عندما هز زلزالان بقوة 7.8 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 7.6 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية.

ووفقًا للأمم المتحدة، لم تكن كارثة الزلزال هي الأسوأ فقط في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى، وإنما أيضًا من حيث كمية الأنقاض. وقالت لويزا فينتون، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، إن جبال الأنقاض لم يسبق لها مثيل.

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ أمس إن بلاده اعتقلت 184 شخصًا يُشتبه بمسؤوليتهم عن انهيار مبان في الزلازل التي وقعت هذا الشهر وإن التحقيقات تتوسع، وذلك وسط غضب بسبب ما يعتبره كثيرون ممارسات بناء فاسدة.

وارتفع عدد قتلى الزلازل، وأقواها وقع مساء السادس من فبراير، إلى 44128 في تركيا، وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للقتلى في تركيا وسوريا المجاورة 50 ألفًا.

وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

وقال بوزداغ خلال مؤتمر صحفي في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، والتي كانت من بين عشر مناطق تضررت من الكارثة، إنه تم التحقيق مع أكثر من 600 شخص لصلتهم بمباني منهارة.

وقال إن من بين المعتقلين رسميًا والمحبوسين احتياطيًا 79 مقاول بناء و74 ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن المباني و13 مالكًا و18 ممن أجروا تعديلات على المباني.

وعبّر أتراك كثيرون عن غضبهم مما يصفونها بأنها ممارسات بناء فاسدة وتطوير عمراني معيب.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه في الانتخابات المقررة في يونيو أكبر تحدٍّ سياسي في فترة حكمه الممتدة منذ عقدين، بمحاسبة المسؤولين.

وفي منطقة غازي عنتاب، كان رئيس بلدية نورداجي، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، من بين المعتقلين في إطار التحقيقات في المباني المنهارة، حسبما أفاد قناة "تي. آر. تي. خبر" التلفزيونية الحكومية ووسائل إعلام أخرى.