سياسى لـ القاهرة الإخبارية: الصين لن تغامر بعلاقاتها الاقتصادية مع أمريكا

وأكد رامى أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكرانى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تراهن بشكل رئيسى على العواقب الاقتصادية التى قد تلحق بالصين نتيجة لدعمها العسكرى لروسيا فى الحرب، خاصةً فى ظل اعتماد العديد من المصانع بالصين على براءات الاختراع الأمريكية والأوروبية.
وأشار إلى حجم التبادل التجارى الضخم بين الولايات المتحدة والصين، والذى يبلغ 800 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن بكين لن تغامر بتحالفها الاقتصادى والتجارى مع الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل دعم روسيا عسكريًا.
ولفت إلى أن أوكرانيا تؤيد مبادرة الصين لبدء المحادثات بين الطرفين المتحاربين، إلا أنها ترغب فى تعديل بنودها بما يضمن لكييف الحصول على مكاسب سياسية.
وكانت الولايات المتحدة شككت فى جدوى المبادرة التى تبنتها الصين لإعادة كل من روسيا وأوكرانيا لطاولة المفاوضات مجددًا، وذلك على خلفية الثقة المهتزة بين البلدين.
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