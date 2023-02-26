العالم اليوم - شكري يزور سوريا وتركيا لنقل رسالة تضامن مصرية

انتم الان تتابعون خبر شكري يزور سوريا وتركيا لنقل رسالة تضامن مصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 08:16 مساءً - أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، يوم الأحد، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه صباح يوم الاثنين إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة من أجل نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما، عقب زلزال 6 فبراير الذي خلف خسائر فادحة.

وأشار بيان الخارجية المصرية، أنه من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين.

وأورد المصدر أن مصر حكومة وشعبا، لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤازرة أشقائها.

وكان زلزال السادس من فبراير قد أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في تركيا وسوريا، فيما أثر على حياة الملايين من الأشخاص.

وأعربت عدة دول عن مساندة تركيا وسوريا، لأجل مواجهة التبعات الكارثية للزلزال الذي تلته هزات ارتدادية كثيرة.