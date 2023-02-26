القاهرة الإخبارية.. دبلوماسى أمريكى: الصين تدير علاقتها مع روسيا بكل حذر

جدة - نرمين السيد - قال السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأمريكى السابق، إنه يتعين مراقبة التحركات الصينية -الروسية عن كثب، فى ظل ما قاله القادة الصينيون طوال العام الماضى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة ما أعلنه الرئيس الصينى شى جين بينج باتفاقه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه لن يكون هناك قيود على التعاون بين البلدين.





وأضاف "ماك"، فى برنامج "عين على أمريكا"، المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه رغم هذا الإعلان الصينى إلا أن هناك تحفظًا فى بكين حول دعم موسكو، وهو ما ظهر جليًا فى امتناع بكين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باجتماع الخميس الماضى، للمطالبة بانسحاب روسيا من الأراضى الأوكرانية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى السابق أن الصين تعطى الأولوية لاستراتيجياتها العسكرية ومصالحها الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها لا ترغب فى أن يتم وضعها كحليف أساسى لروسيا، وهو ما يدفع إلى خسارة الأخيرة اقتصاديًا أمام أوروبا والولايات المتحدة.

ويرى أن الصينيين يديرون علاقتهم مع الروس بكل حيطة وحذر، لأنهم يرغبون فى تعزيز علاقاتهم مع أمريكا والهند وعدد من الدول الأخرى التى تهتم بأمنها الداخلى، ولن يندفعوا إلى أى نوع من التحالف مع روسيا فى حربها على الأراضى الأوكرانية، وأوضحوا بكل صراحة أنهم يعترضون على استخدام الأسلحة النووية من جانب أى طرف فى هذا الصراع.