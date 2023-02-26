جدة - نرمين السيد - طلبت فرنسا من مواطنيها فى بوركينا فاسو توخى الحذر، خصوصًا فى أيام الجمعة، حيث تشهد البلاد بشكل متكرر تجمعات منتقدة للسياسات الفرنسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت وزارة الشؤون الخارجية، فى بيان اليوم الأحد: "لا تسافروا إلا فى حالة الضرورة القصوى، وابتعدوا عن المسيرات المناهضة لفرنسا فى واجادوجو وأجزاء أخرى من البلاد". وفى مطلع نوفمبر 2022، قالت الوزارة الفرنسية إن خطر التعرض للاختطاف مرتفع فى بوركينا فاسو. وفى يناير، أمهلت بوركينا فاسو فرنسا شهرًا لسحب قواتها، بعدما ألغت اتفاقا عسكريًا يسمح للقوات الفرنسية بقتال مسلحين على أراضيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: فرنسا تطلب من مواطنيها توخى الحذر فى بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.