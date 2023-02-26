مستشارة سابقة بالبيت الأبيض: بايدن قدم فى بولندا خطاب ترشحه لفترة جديدة

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية جيهان منصور إن جريدة بوليتيكو الأمريكية نشرت مقالا بعنوان صادم، يؤكد أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، ويستعد لخطة بديلة لبعض المرشحين البدلاء لملء الفراغ.





وأضافت خلال تقديم برنامجها "عين على أمريكا" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السيدة الأولى جيل بايدن قالت من نيروبى إن بايدن يستعد للترشح. وعلقت لورى واتكينز المستشارة السابقة لأوباما، خلال استضافتها فى البرنامج، قائلة: "إن بايدن سوف يترشح"، وأكملت: هذا الكلام أقوله بصفتى مستشارة سابقة فى البيت الأبيض، حديث بايدن كان فى بولندا بمثابة "خطاب ترشح". وتابعت: ما رأيته أنه يستعد للترشح مرة أخرى، لكن من قراءة هذا العنوان فى مجلة بوليتيكو، فأنا أعتقد أن هناك نحو 50% تأييدا لترشح بايدن مرة أخرى، وهذا يعتبر شعبية هائلة للرئيس الأمريكى.

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