العالم اليوم - بهذه القطاعات.. 12 اتفاقا بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين

انتم الان تتابعون خبر بهذه القطاعات.. 12 اتفاقا بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 06:22 مساءً - وقعت كل من الأردن والإمارات ومصر والبحرين، الأحد، 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات، بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار.

وذكرت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان أن الاتفاقيات وقعت في العاصمة عمان خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الدول الأربع.

وبجانب الاتفاقيات، فقد تم الإعلان عن شراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الأربعة.

وأعلنت شركة "صودا للصناعات الكيماوية " المصرية عن استثمار 500 مليون دولار، لإنتاج مادة كربونات الصوديوم "رماد الصودا" والتي تمثل المادة الخام الرئيسية في العديد من الصناعات ومن أهمها؛ صناعة الزجاج والمنظفات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً.

وأكد وزير العمل الأردني يوسف الشمال أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين بلاده والإمارات ومصر والبحرين لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات والظروف العالمية المستجدة، لا سيما في ملف الأمن الغذائي واختلال التوريد وارتفاع تكلفة الإنتاج وغيرها.

ويذكر أن الجلسات حول الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر مايو من عام 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثنائية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو من العام الماضي.