أوكرانيا تشن هجوما على وحدات روسية فى باخموت

جدة - نرمين السيد - وكان متظاهرون تجمّعوا أمس السبت، فى العاصمتين الألمانية والفرنسية قد طالبوا بإرساء السلام فى أوكرانيا، غداة إحياء نشطاء فى البلدين الذكرى السنوية الأولى لبدء الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية.

وبحسب الشرطة الألمانية تجمّع نحو عشرة آلاف شخص فى وسط برلين، للمطالبة بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الهجوم الروسى على هذا البلد.

وتحت شعار "انهضوا من أجل السلام" تجمّع متظاهرون متحدّين البرد أمام بوابة براندنبورج، على مقربة من موقع كان نشطاء قد ركنوا فيه دبابة روسية مدمّرة أمام مقر السفارة الروسية فى برلين.