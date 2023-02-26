مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين قد يستخدم النووى حال تدخل الناتو

وقال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسى يسعى لأن تتفوق القدرات العسكرية لبلاده على الحلف العسكرى، من خلال الدراية بقدراته العسكرية بشكل عام، والنووية على وجه الخصوص.
وذكر أن رؤية المحللين ترجح استمرار روسيا فى عمليتها العسكرية بأوكرانيا حتى تُحقق كامل أهدافها، مؤكدين أن مخططات موسكو بشأن الحرب المستمرة منذ ما يزيد على عام كامل، توسعت خلال الفترة الراهنة، ولم تعد كما كانت فى بدايتها.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تصريحات الرئيس الروسى حول ضرورة مواكبة القدرات النووية للغرب، تعطى مؤشرات إلى أن موسكو قد تلجأ لاستخدام قوتها النووية، حال دخل الغرب، ممثلًا فى "الناتو" بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
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