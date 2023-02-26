العالم اليوم - أطول مهمة فضاء بتاريخ العرب تنطلق الإثنين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 05:20 مساءً - ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الإثنين، إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.

ومنذ أيام كان فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة ناسا قد استقبلوا النيادي وزملاءه من أعضاء فريق مهمة Crew-6، فور وصولهم إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

و حينها، قال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "لقد تم إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2017 وهذه هي المهمة الثانية لنا والتي ستجعل الإمارات العربية المتحدة الدولة رقم 11 على مستوى العالم التي ترسل رواد فضاء في مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، هناك فريق كبير من مركز محمد بن راشد للفضاء يعمل بجهد من أجل نجاح هذه المهمة".

من جانبه، قال سلطان النيادي اختصاصي مهمة الطاقم الأساسي لـ Crew-6: يشرفني التواجد هنا قبل أيام قليلة من إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية كما يشرفني الوقوف في نفس المكان الذي انطلق منه أول رائد فضاء هبط على سطح القمر".

وأضاف: "عقب نجاح أول مهمة إماراتية إلى الفضاء في عام 2019 حينما انطلق زميلي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية شعرنا بالحماس والفخر في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وستسهم هذه المهمة التي ستمتد لـ 6 أشهر على تعزيز تطور برنامجنا الفضائي ونأمل في تنفيذها بنجاح بالتعاون مع طاقم المهمة والعودة مُجددًا لتحقيق جميع الأهداف التي تم التخطيط لها مُسبقًا".

وتابع سلطان: "أشكر قيادتنا وجميع من يدعمنا في التحضير لهذه المهمة بما في ذلك المدربين، ووكالات الفضاء، وبشكل خاص عائلتي، وزملائي. نحن جاهزون على الصعيد البدني، والذهني، والتقني لخوض هذه المهمة التي نريد من خلالها تقديم معارف جديدة، وتعزيز شغف استكشاف الفضاء".