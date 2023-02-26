العالم اليوم - قتيلان إسرائيليان بإطلاق نار في نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 05:20 مساءً - قتل إسرائيليان في إطلاق نار على مركبتهما على حاجز حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أغلقت القوات الإسرائيلية، حاجزي حوارة وعورتا جنوب نابلس، بشكل كامل أمام حركة المواطنين، ومنعتهم من التنقل، وسط انتشار مكثف لها في بلدة حوارة.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسعفين وجدوا الضحايا بداية في حالة حرجة قبل نقلهم إلى مركز رابين الطبي، حيث توفي الاثنان متأثران بجراحهما بعد فترة وجيزة.

وقبل أيام نفذ الجيش الإسرائيلي عملية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، خلفت قتلى ومصابين.

وتشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة مداهمات متكررة كثفتها إسرائيل على مدار العام الماضي في أعقاب موجة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في مدنها وأسفرت عن سقوط قتلى.