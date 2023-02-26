العالم اليوم - مشاهير عرب على غرار لمجرد.. من الأضواء إلى سجون أوروبا

انتم الان تتابعون خبر مشاهير عرب على غرار لمجرد.. من الأضواء إلى سجون أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 05:20 مساءً - يهدف كل المشاهير إلى الحفاظ على سمعتهم وشعبيتهم وصورتهم المثالية أمام جمهورهم، لكن في بعض الأحيان، يضلون الطريق ويجدون أنفسهم خلف القضبان، فيودعون عالم النجومية ويدخلون أبواب الفضائح، وفي غالب الأحيان بسبب تجاوزات "فاضحة".

سعد لمجرد.. تهمة اغتصاب

تصدر البوب ستار المغربي، سعد لمجرد، العناوين خلال الأيام القليلة الماضية بعد صدور حكم بسجنه 6 سنوات نافذة ونقله إلى سجن في باريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية عام 2016 في غرفة فندق باريسي مشهور.

وكان لمجرد، البالغ من العمر 37 عاما تحت تأثير الكحول والمخدرات، عند وقوع الحادثة.

طارق رمضان.. تهم اغتصاب

ويبدو أن الأضواء ستعود لتسلط على طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، مع انطلاق محاكمته العام الجاري بعد أن أحيل إلى "محكمة الجنايات" في جنيف بتهمة "الاغتصاب" و "الإكراه الجنسي".

وتعود الوقائع إلى عام 2008، كما جرى حبس طارق رمضان في باريس على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم اغتصاب بين عامي 2009 و 2016 في حق أربع نساء.

كريم بنزيمة.. تهمة ابتزاز

في عام 2021، حُكم على نجم فريق ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة بشكل نهائي بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، مصحوبة بغرامة قدرها 75000 يورو وذلك بتهمة التواطؤ في ابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

إبراهيم معلوف.. تبرئة بعد إدانة

في عام 2018 ، حُكم على عازف البوق الفرنسي اللبناني، إبراهيم معلوف بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف يورو بتهمة الاعتداء الجنسي عام 2013 على شابة تبلغ من العمر14 عاما.

وعادت محكمة الاستئناف في باريس وألغت الحكم وتمت تبرئة عازف البوق من كل التهم.

بدر هاري.. تهمة ضرب وتعنيف

في عام 2017، سجن الملاكم العالمي المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري لمدة سنتين، منها عشرة أشهر موقوفة التنفيذ. وذلك على خلفية اتهامه بالتعرض والهجوم العنيف بالضرب على رجل الأعمال الهولندي كوين إيفرينك في أحد المطاعم الهولندية بدعوى تحرش الأخير بزوجته، حسب ما رواه هاري للمحكمة الهولندية.

الشاب مامي.. محاولة إجهاض قسري

حكم على نجم موسيقى الراي، الفرنسي الجزائري، الشاب مامي يوم الجمعة 3 يوليو 2009، بالسجن خمس سنوات بتهمة العنف الذي مارسه على صديقته السابقة، التي كان يرغب في إجهاض حملها بشكل قسري.

واجه في البداية حكما بالسجن عشر سنوات، لدى عودته إلى فرنسا بعد عامين من فراره في الجزائر.

نسيم حميد.. قيادة بتهور

في عام 2006، سجن نسيم حميد، بطل الملاكمة العالمية لوزن الريشة، البريطاني من أصل يمني، الذي يشتهر داخل الحلبة باسم "الامير" لعدة أسابيع تنفيذا لعقوبة صدرت ضده بالحبس لمدة 15 شهرا لقيادته سيارته بـ"تهور"، متسببا في حادث سير في إحدى ضواحي إنجلترا أدى إلى إصابة السائق بجروح بالغة.

ويشتهر البطل البريطاني السابق بدخوله المسرحي إلى حلبات الملاكمة وبسرعته وقوته أثناء النزال.