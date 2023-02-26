العالم اليوم - السيسي يكشف حقيقة بيع قناة السويس بتريليون دولار

انتم الان تتابعون خبر السيسي يكشف حقيقة بيع قناة السويس بتريليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 05:20 مساءً - نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، ما تردد عن بيع قناة السويس بتريليون دولار، واصفا ذلك بـ "الإشاعات والأكاذيب".

وقال السيسي في كلمة خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "لغاية دلوقتي فيه حجم من الأكاذيب والشائعات غير طبيعي آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الشهر الماضي عن أننا بنبيع قناة السويس وفيه عرض بتريليون دولار لكني عارف أن المصريين منتبهين ومش هيصدقوا".

وأكد الرئيس المصري، أن الدولة نجحت في إجهاض مخطط تحويل سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب.

وشدد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ خطة كبرى لتحقيق معدلات تنمية عالية في سيناء.

وأضاف أن "نجاح أجهزة الدولة المختلفة في حصار ظاهرة الإرهاب أتاح للدولة القدرة لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لسيناء".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السيسي: