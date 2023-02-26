زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب الهند

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الوطنى لرصد الزلازل فى الهند، فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "إن دى تى فى" الهندية، إن الهزة الأرضية وقعت بعد ظهر اليوم الأحد على عمق 10 كيلو مترات وعلى بعد 270 كيلومترا من مقاطعة "راجكوت".

وأضاف المركز أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.