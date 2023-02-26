«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الأوكرانية تلقى بظلالها على الشركات فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "التداعيات الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية لا زالت تلقى بظلالها على العديد من المشاريع والأعمال الأوروبية، حيث وجهت عوامل متعددة مثل أزمة الطاقة والتضخم ضربة قاسية لشركات التمويل فى إسبانيا".

وأضاف: "العديد من المتاجر المتعثرة اضطرت إلى تقصير ساعات العمل مع استمرار ارتفاع حالات فشل الأعمال الأوروبية، بسبب ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضى، ليتجاوز إجمالى الأعمال الأوروبية التى لم يكتب لها النجاح والاستمرار نحو 26 ألفا فى عام 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء الإحصائيات فى عام 1995، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء في البلاد".

وتابع: "وفى عام 2022 بلغ إجمالى عدد الشركات التى توقفت عن العمل فى أسبانيا أكثر من 26 ألف شركة بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بعام 2021 ويعمل معظمها في الصناعات التجارية والبناء والخدمات".