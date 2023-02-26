«القاهرة الإخبارية»: عاصفة «بايبر» تطلق إنذارها الأول فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عن أن عاصفة "بابير" أطلقت إنذارها الأول فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، موضحًا أن العاصفة بدأت بثلوج كثيفة ورياح عاتية بسرعة 120 كليومترا فى الساعة.





وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى واشنطن، إن "جنوب ولاية كاليفورنيا غير معتاد على الطقس البارد أو العواصف الثلجية"، فى حين غطت الثلوج الطرق والمنازل، ووصل ارتفاعها إلى أكثر من متر فوق سطح الأرض. وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة ولاية كاليفورنيا أصبحت فى ورطة كبيرة بسبب عجز المعدات، وأنه ورد إليهم أكثر من 120 ألف بلاغ بإنقطاع الكهرباء. وأشار إلى سقوط الأشياء الناتج عن الرياح العاتية، مؤكدًا أن عاصفة كاليفورنيا الثلجية هى الأولى من نوعها منذ عقود.

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