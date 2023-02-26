«القاهرة الإخبارية»: مقتل إسرائيليين اثنين فى إطلاق نار جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنهم تلقوا بلاغًا عن حادث إطلاق نار بالقرب من نابلس، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى بلدة حوارة أمام حركة المرور، للبحث عن منفذ العملية.
وأضاف أنه تم إجلاء المصابين إلى المستشفى، ومن المقرر أن يعقد وزير الجيش الإسرائيلى جلسة طارئة فى الساعات المقبلة، لتقييم الوضع الأمنى بعد الحادث.
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