مراسل «القاهرة الإخبارية»: جولات شولتس تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد والطاقة

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن الجولات التى يقوم بها المستشار الألمانى أولاف شولتس، تهدف بشكل رئيسى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والطاقة الألمانية بشكل كامل.





وأضاف عربى مرزوق، خلال فقرة مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك زيارة أخرى للمستشار الألمانى، مارس المقبل، إلى أمريكا، وتلك الجولات سواء إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا، لتقليل اعتماد الحكومة الألمانية على روسيا بشكل كامل.

وأشار إلى أن ألمانيا كانت تعتمد على أكثر من 60% من الغاز من الجانب الروسى والمواد البترولية، بالإضافة إلى المعاملات الاقتصادية مع الصين وتعتمد عليها بشكل كبير، مضيفا أنه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية قررت ألمانيا إعادة هيكلة النظام الاقتصادى والعلاقات التجارية والطاقة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارات محاولة جديدة لإبرام عقود ومعاهدات تجارية جديدة، وكان المستشار الألمانى فى زيارة للهند، للتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى والهند، وحل العراقيل التى تعطل الاتفاقية.