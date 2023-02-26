العالم اليوم - صدمة في عالم الطب.. إصابة مراهق بـ"ألزهايمر"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 04:23 مساءً - في حادثة طبية غريبة، شخص مجموعة من الباحثين في العاصمة الصينية بكين، إصابة شاب صيني يبلغ من العمر 19 عاما بمرض ألزهايمر.

وفي حال ثبت التشخيص بالفعل سيكون هذا الشاب أصغر شخص مصاب بالمرض على الإطلاق.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لمرض ألزهايمر غير معروفة إلى حد كبير، ولكن الميزة المتعارف عليها للمرض هي تراكم نوعين من البروتينات في الدماغ، هما بيتا أميلويد وتاو.

ومع ذلك، فشلت عمليات المسح في إظهار أي علامات لهذه الميزات في دماغ الشاب البالغ من العمر 19 عاما.

لكن الباحثين وجدوا مستويات عالية بشكل غير طبيعي من بروتين يسمى "p-tau181" في السائل الدماغي الشوكي للمريض.

وترجع جميع حالات مرض ألزهايمر تقريبا لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما إلى جينات موروثة، وبالفعل، فإن الحالة السابقة الأصغر سنا، وهي تبلغ من العمر 21 عاما، كان لها سبب وراثي.

في سن 17، بدأ المريض يعاني من مشاكل في التركيز على دراسته المدرسية، تبع ذلك بعد عام فقدان ذاكرته قصيرة المدى، لم يستطع أن يتذكر ما إذا كان قد أكل أو قام بواجبه المنزلي، أصبح فقدان ذاكرته شديدًا لدرجة أنه اضطر إلى ترك المدرسة الثانوية.

ومن أعراض المرض الأكثر شيوعا: