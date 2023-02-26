نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السجن المؤبد لأردني وأمريكية قتلا طفلهما بالتبني بالماء الساخن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 فبراير 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج - أصدرت محكمة أردنية الخميس حكما بالسجن مدى الحياة في حق أردني وزوجته الأمريكية بعدما أدينا بتهمة قتل طفلهما بالتبني بالماء الساخن، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس إن “محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكما مشددا بالسجن المؤبد بحق أردني (44 عاما) وزوجته الأمريكية(38 عاما) بعد إدانتهما بقتل ابنها بالتبني (8 أعوام)”.

وأضاف أنهما “عذبا الطفل بالماء الساخن داخل حوض الاستحمام لساعات حتى فارق الحياة في حزيران/يونيو 2021″.

وأدين الزوجان بـ”القتل مع تعذيب المقتول بشراسة”، لذلك طبقت في حقهما العقوبة الأشد وفقا للمصدر.

ووفقا للائحة الاتهام فإن المدانين المتزوجين منذ العام 2009 ويعيشان في الأردن، وإثر عدم قدرة الزوجة على الإنجاب تبنيا في 2016 أربعة أطفال (3 ذكور وبنت) من كولومبيا.

ووفقا للائحة الاتهام تعرض الأطفال، المجني عليه (8 أعوام) وشقيقيه(5 أعوام و9 أعوام) وشقيقتهم(11 عاما)، و”بشكل شبه يومي للضرب والتعنيف بعصي خشبية وسكب الماء الساخن”.

وفي حزيران/يونيو 2021، و”بسبب تدني علامات المغدور المدرسية قام المتهمان بإدخاله إلى الحمام وبسكب الماء الساخن على جسمه بهدف قتله”.

وسكب الإثنان الماء الساخن عليه حتى تأكدا أنه شارف على الموت، ثم اتصلا بالإسعاف ونقلاه إلى مستشفى حيث فارق الحياة.

ولدى تشريح جثته تبين أنه مصاب بكدمات ورضات نتيجة الضرب وحروق شملت معظم الجسم، فتم فحص الأطفال الثلاثة الآخرين وضبط المدانين ومحاكمتهما.

(أ ف ب)