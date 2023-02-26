«القاهرة الإخبارية»: إصابة إسرائيليين فى إطلاق نار بـ نابلس

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اقتحمت اليوم الأحد، مدرسة فى قرية اللبن الشرقية فى نابلس، واعتدت على الطلبة، كما ترافق مع ذلك تشديد قوات الاحتلال من تواجدها العسكرى على مداخل مدينة نابلس.

فى السياق ذاته، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم، شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريف للأراضى الزراعية.