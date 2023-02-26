صحفى تونسى لـ«القاهرة الإخبارية»: البرلمان المنتظر سيكون غير حزبى

جدة - نرمين السيد - وأكد سفيان رجب، رئيس تحرير "الصباح" التونسية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البرلمان المنتظر سيكون غير حزبى، على الرغم من الانتماءات الحزبية السابقة لنوابه، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ظهور كتل برلمانية لا تستند إلى الأسس الحزبية.

وأكد أن هذا البرلمان يمثل تجربة جديدة على تونس، نظرا لكونه لا يستند للأسس الحزبية، التى يرى أنها كانت من الأسباب الأساسية للعديد من الصراعات السياسية فى البرلمانات السابقة.

وأشار سفيان رجب فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أن البرلمان الجديد سيكون محدود الصلاحيات، بموجب مواد الدستور الأخير فى تونس، التى يراها أضعفت من صلاحيات البرلمان، معربا عن أمنياته بأن يسهم مجلس النواب فى زيادة سلطاته التشريعية داخل البلاد.

ويحق للرئيس التونسى، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، دعوة مجلس النواب للانعقاد، خلال فترة تبدأ من اليوم الأحد وحتى 12 من مارس المقبل، إذ يمنحه القانون مهلة 15 يوما من تاريخ النتائج النهائية للانتخابات للدعوة إلى انعقاد البرلمان.