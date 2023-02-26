بعد تفجير سوق شعبى.. باحث: «طالبان الباكستانية» تعلن الحرب على إسلام آباد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاسم تقى، رئيس مؤسسة الباب للدراسات، من باكستان، إن التفجير الذى وقع داخل سوق شعبى بلوشستان فى باكستان مخطط له، والتقارير الأولية أثبتت مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء الانفجار.





وأضاف تقى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد ضحايا التفجير، وأن تكون حركة طالبان الباكستانية المحظورة محليًا ودوليًا وراء التفجير، التى أعلنت فى وقت سابق حربًا على الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. وأشار رئيس مؤسسة الباب للدراسات، إلى أن الحركة تقوم بعمليات عسكرية انتحارية أو تفجيرات تستهدف المدنيين لم تعلن عن مسؤوليتها، وتنفذ عمليات انتحارية ضد الدولة والطرق والسكك الحديدية.

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