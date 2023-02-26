رئيس مركز الحوارالأوكرانى لـ القاهرة الإخبارية: كييف تضع خطة لاستعادة القرم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى للحوار، من كييف، إن أوكرانيا تعد خطة خاصة لما بعد بداية الربيع لمهاجمة شبه جزيرة القرم واستعادتها، وعزلها عن التواصل اللوجيستى بالخطوط الروسية، وكييف لن تعلن الآلية التى ستنفذها لتحقيق ذلك.





وأضاف أبو الرب فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك كر وفر بين الجانبين بمحور مارينكا، وخسائر متعددة، ولا يمكن اعتبار ما يحدث إنجاز كبير للقوات الروسية، بالعكس القوات الروسية التى تتواجد فى المنطقة خلال شهر كامل لم تتقدم سوى فى قرية او اثنتين صغيرتين، وهو ما يعنى أن موسكو تواجه مشكلة وليست أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا منذ نهاية 2022 وبداية 2023 تحاول حسم ملف ضم دونباس وعددًا من المدن، وكل الجبهات الرئيسية بدت مركزة على هذا الهدف، بينما القصف عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ على المدن الأوكرانية حسب قربها من خط الجبهات.

وتابع: ربما القوات الروسية تحسم ضم هذه المدن، لكن ستكون بعد فترة طويلة وستقع خسائر كبيرة فى الجانب الروسى، لأن يومًا بعد يوم تزداد مهنية الجنود الأوكران، الذين يتدربون فى أوروبا، وينضموا إلى الجبهات فى الشرق، بالإضافة إلى نوعية الأسلحة التى تصل أوكرانيا، خاصة وأن بعضها يصل الخطوط الخلفية للقوات الروسية.