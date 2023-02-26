«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع التضخم ينبئ برفع الفائدة فى أوروبا قريبا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إنه "رغم حزم عقوباتها الاقتصادية المتتالية على روسيا بعد عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، لا تزال أوروبا هى المنطقة الأكثر تضررا من تلك الحرب".

وأشار إلى أنه "فى أحدث تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبى (يوروستات) سجل التضخم الأساسى فى منطقة اليورو رقما قياسيا مرتفعا فى يناير الماضى، وبلغت زيادة الأسعار الأساسية 5.3% أما التضخم الرئيسى الذى يشمل أسعار الغذاء والطاقة فقد سجل زيادة بواقع 0.1% ليصل إلى 8.6%".

وتابع: "ومع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة يستعد البنك المركزى الأوروبى لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل".

وقال التقرير إنه "من الواضح أن البنك المركزى الأوروبى سيستمر فى تشديد سياساته النقدية لحين الوصول إلى مستويات تضخم إلى 2%".

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه "فى الاجتماع الأخير لمسؤولى البنك المركزى الأوروبى أكدت رئيسة البنك اعتزامهم رفع سعر الفائدة على الودائع من 2.5% إلى 3% فى اجتماعهم المقبل لضبط تكاليف الاقتراض".

كما أشار التقرير إلى "ميل مسؤولى البنك إلى اتباع سياسة نقدية متشددة لتصل توقعات ذروة معدلات الفائدة لدى البنك الأوروبى إلى نحو 3.75%".