العالم اليوم - زيلينسكي يفصح عن مشكلة صحية عانى منها عقب حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 03:22 مساءً - كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأحد، عن حالة صحية استجدت عليه بعد بدء الحرب في بلاده قبل حوالي سنة.

وقال زيلينسكي (45 عاما) إن حدة بصره تراجعت بشكل كبير، حيث لم يعد بإمكانه قراءة ما هو مكتوب على ملصق كيس الشاي، عازيا ذلك لكثرة العمل في مكتبه بظل ظروف الإنارة السيئة.

وجاء اعتراف الرئيس الأوكراني هذا، في الفيلم الوثائقي "سنة واحدة"، وفيه أجرى مؤلف الفيلم الصحفي الأوكراني دميتري كوماروف، مقابلة مع زيلينسكي في مقصورة قطار.

وأضاف زيلينسكي: "لا أستطيع رؤية أي شيء، مهما حاولت، لقد فقدت بصري، إنها مشكلة جسدية".

وقال الرئيس الأوكراني إنه لا يستخدم العدسات ويستخدم النظارات في الوقت الراهن للقراءة.