بوتين: نعارض بناء عالم جديد لصالح واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين: "لقد أدت محاولات الغرب لإعادة تشكيل العالم بناء على مصالحه بعد انهيار الاتحاد السوفيتى إلى الوضع الراهن"، مؤكدا أن "بلاده كانت مضطرة للرد على هذا التوجه".

وتابع: "إن روسيا لن تعامل الدول الأخرى بالطريقة التى تعتمدها الولايات المتحدة"، مؤكدا أنه ينبغى على بلاده أن تأخذ فى الحسبان القدرات النووية المتوفرة لدى الولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو الأخرى، فى الوقت الذى يعتبر فيه الحلف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هدفا رئيسيا له".

وأشار إلى أن "روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية ولا تعارض مشاركة دول الحلف فى مناقشة وبحث معاهدة (ستارت)"، مشددا على أن "بلاده فى حاجة لضمان أمنها واستقرارها الاستراتيجى".

وأوضح الرئيس الروسى أن "تقديم الناتو شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا يعتبر مشاركة فى الصراع لأن الغرب لا يتلقى أموالا مقابل هذه الأسلحة".. وقال بهذا الشأن: "لقد انضم أتباع الولايات المتحدة إلى الصراع ضد روسيا، ولكنهم يدركون أنانية نوايا واشنطن".

وأكد الرئيس الروسى مجددا أن "للغرب هدف واحد هو القضاء على روسيا"، مضيفا: "إن الغرب لا يمكنه أن يقبل روسيا فيما يسمى أسرة الشعوب المتحضرة إلا على شكل أجزاء".

ولفت إلى أن "تخطيط الدول الغربية لتقسيم بلاده مُوثقة على الورق"، قائلا: "إذا اتبعت روسيا المسار، الذى يحلم به الغرب، فقد يتغير مصير شعوبها بشكل كبير ولن يتمكن الشعب الروسى كمجموعة إثنية من البقاء"، مشددا على أن "وحدة الشعب الروسى هى الشرط الأساسى لكل انتصارات وإنجازات البلاد".