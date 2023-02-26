الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بـ الضفة وقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية فى بيان: أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين من بلدة السموع بمدينة الخليل فى الضفة الغربية، بعد اقتحام البلدة، التى جرى فيها الاعتداء على الفلسطينيين.
وفى السياق، أفادت مراكز حقوقية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال أربعةَ فلسطينيين فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة، على مقربة من السياج الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 1948.
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