جدة - نرمين السيد - استعرض تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" الاحتجاجات الألمانية ضد تزويد أوكرانيا بالسلاح، لافتًا إلى خروج نحو 10 آلاف ألمانى للتظاهر فى برلين ضد إمداد كييف بالأسلحة للحرب مع روسيا.





وبحسب التقرير، جاءت التظاهرات الألمانية تحت اسم: "الانتفاضة من أجل السلام"، مما آثار انتقادات مسؤولين فى الحكومة الألمانية، وشاركت سياسية ألمانية بارزة فى تنظيم الاحتجاجات. وجاءت الاحتجاجات الألمانية يعد يوم واحد من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، إذ تعد ألمانيا وأمريكا أكبر موردى الأسلحة لأوكرانيا. وطالب المتظاهرون الألمان بالتفاوض بدلاً من التصعيد، ورفعوا لافتات عليها شعار: "هذه الحرب ليست حربنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ليست حربنا».. آلاف الألمان يتظاهرون احتجاجًا على تزويد أوكرانيا بالسلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.