فلسطين: الجرائم الاستيطانية جزء من عمليات الضم التدريجى الصامت للضفة

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الإرهابية المنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتى تأخذ طابعا جماعيا منظما كما حدث فى هجومهم على منازل المواطنين فى بلدة بورين جنوب نابلس.





كما أدانت الوزارة، فى بيان صحفى، استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية فى بلدة العوجا وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وتكثيف قواعد الإرهاب اليهودى فى الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت هذه الجرائم الاستيطانية جزءا من عمليات الضم التدريجى الصامت للضفة الغربية المحتلة، وتقويضا ممنهجا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة فى ظل إقدام الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ورصد المزيد من الأموال لصالح الاستيطان. وأكدت الوزارة ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير القانونية وفى مقدمتها الاستيطان واجتياحات المناطق الفلسطينية، وما يرافقها من عمليات قتل خارج القانون، لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع.

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