الجزائر تعلن إعادة فتح سفارتها فى كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان اليوم الأحد - أنه تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، قررت الوزارة إعادة فتح سفارة الجزائر فى كييف، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية فى هذا البلد وكذلك مصالح جاليتها.

وأوضحت أنه سيتولى قائم بالأعمال إدارة السفارة الجزائرية فى كييف، وسيسرى هذا القرار فى أقرب وقت ممكن.