العالم اليوم - روسيا تتهم الغرب بـ"زعزعة" استقرار مجموعة العشرين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 01:19 مساءً - اتهمت روسيا دول الغرب، السبت، بأنهم "زعزعوا استقرار" قمة مجموعة العشرين المالية في الهند عبر محاولة العمل على تبني بيان مشترك حول أوكرانيا من طريق "الابتزاز"، الأمر الذي لم يحصل بسبب تباينات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نأسف لكون أنشطة مجموعة العشرين لا تزال عرضة لزعزعة الاستقرار من جانب الغرب المشترك، ولاستخدامها بطريقة مناهضة لروسيا".

واعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول السبع "حالت دون تبني قرارات مشتركة" عبر محاولة فرض "إملاءات" بواسطة "ابتزاز واضح"، بحيث يتضمن البيان المشترك تفسيرها للنزاع في أوكرانيا.

واتهمت الخارجية واشنطن وحلفاءها بتوجيه "إنذارات" إلى "وفود عدة".

وأضافت: "نطالب الغرب المشترك بإلحاح بالعدول عن سياسته المدمرة في أسرع وقت، وبأخذ الحقائق الموضوعية لعالم متعدد الأقطاب في الاعتبار".

وتابعت: "يجب أن تبقى مجموعة العشرين منتدى اقتصاديا بدل التعدي على الدائرة الأمنية".

واختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند السبت من دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

والسبت، نشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، "ملخّصاً" للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك.

وأشار النص إلى أنّ "معظم الأعضاء دانوا بشدّة الحرب في أوكرانيا، مع تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".