موسكو: واشنطن تمارس ضغوطا لإفشال القمة «الروسية- الإفريقية» المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى - إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، ومنع انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية فى بطرسبورج خلال يوليو المقبل". وتابع: إن "الغرب زاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية الضغط على البلدان الإفريقية بشكل كبير عبر التهديد بالعقوبات، ووقف المساعدات المالية والإنسانية". وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: أن الأمريكيين يختلقون يوميا اتهامات لنا بإحداث مجاعة فى إفريقيا، والتسبب بارتفاع أسعار الوقود والحبوب والأسمدة عالميا الذى أدى لتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فى القارة. وشدد على أنه "فى تقاليد الدبلوماسية الروسية، ذات التاريخ الطويل، يجب مراعاة جميع العوامل الخارجية المحتملة، وتعزيز أجندتها الخاصة، ووضع مصالح الدولة الروسية وأصدقائها فى المقدمة"، مضيفا: "ونحن لا نعتزم الخروج عن هذا المسار حيث تتمسك بلادنا بمبدأ الخيار الحر لمسار التنمية للدول، وهذا ما تستند إليه القمة الروسية الإفريقية الثانية المقبلة".

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