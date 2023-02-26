باحث سياسى لـ القاهرة الإخبارية: البريكست أثر على علاقة بريطانيا بأيرلندا

جدة - نرمين السيد - وأضاف حواش، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "بريكست" أعطى صبغة بوجود دولة ثالثة فى بريطانيا، وخلق حدودا بين أيرلندا الشمالية وهى جزء من المملكة المتحدة وبين "جمهورية أيرلندا" التى هى جزء من القارة الأوروبية.

وذكر الباحث السياسى، أن الحزب الاتحادى الديمقراطى يرفض تحركات الاتحاد الأوروبى أو أن يكون له صفة فى أيرلندا الشمالية، وهو ما دفعهم إلى عدم المشاركة فى الحكومة، كما ترفض أيرلندا أى انتهاك للاتفاق الموقع عام 1998 "اتفاق الجمعة العظيمة" لأنه جاء بعد عقود من العنف.

ويرى "حواش"، أن هناك أضرار من الممكن أن تصيب أطراف الأزمة وهى "أيرلندا الشمالية وأيرلندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى"، فى حالة التأخر عن الوصول لاتفاق تجارى يحكم العلاقة بينهما.