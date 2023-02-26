مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يهاجم طلبة المدارس فى نابلس

جدة - نرمين السيد - جدد مستوطنون اليوم الأحد، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى نفذت حملة مداهمات واعتقالات فى القدس، طالت العديد من الفلسطينيين.





واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدرسة فى قرية اللبن الشرقية فى نابلس، واعتدت على الطلبة، كما ترافق مع ذلك تشديد قوات الاحتلال من تواجدها العسكرى على مداخل مدينة نابلس. فى السياق ذاته، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم، شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريف للأراضى الزراعية.

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