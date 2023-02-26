رئيس التشيك: سندعم عضوية أوكرانيا فى الناتو بعد انتهاء الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال بافيل - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد- إن أوكرانيا أكملت "واجباتها" فيما يتعلق بالتوافق التقنى، وهناك أيضا توافق كامل من حيث القيم والمصالح الاستراتيجية طويلة الأجل.

وأضاف الرئيس التشيكى "لذلك فإن الشرط الوحيد المتبقى هو عدم وجود نزاع إقليمى، فمن وجهة نظر القانون الدولى بمجرد أن تصبح أوكرانيا عضوا فى حلف الناتو وهى فى حالة صراع سيصبح الحلف طرفا فى هذا الصراع، ويمكن أن نتخيل فقط إلى أى مدى سيكون الصراع واسع النطاق بين الناتو وروسيا حينها، وعلى الأرجح سيتم استخدام أسلحة نووية، لذلك علينا انتظار نهاية الحرب واستعادة أوكرانيا لسيادتها، وعندئذ سيتم طرح مسألة عضوية أوكرانيا فى حلف الناتو".

وأكد بافيل أنه فى هذه المرحلة سيدعم عضوية أوكرانيا فى الناتو، لأن أوكرانيا تستحق هذه العضوية.

وأشار الرئيس التشيكى إلى أن الجيش الأوكرانى بعد الحرب سيكون الأكثر خبرة على الإطلاق وسيعود بالفائدة على الدول الأعضاء فى حلف الناتو.