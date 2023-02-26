إصابات جدرى القرود فى أمريكا تتجاوز 30 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حصيلة وفيات الإصابة بجدرى القردة فى الولايات المتحدة بلغت 32 حالة، بينما بلغت عدد حالات الإصابة 30 ألفا و193 حالة.





وأضاف المركز، فى بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بلغت 5.734 فى ولاية كاليفورنيا، وتلتها ولاية نيويورك بعدد 4.231 حالة ثم ولاية تكساس بعدد 2.919 ثم ولاية فلوريدا بعدد 2.868 حالة وولاية جورجيا بعدد 1.990.

وينتشر جدرى القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسى أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدى.

وكان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا فى شهر يناير الماضى، أعلن فيه انتهاء حالة الطوارئ الصحية لعدوى جدرى القرود، والتى أعلنت عنها فى أغسطس الماضى لعام 2022.