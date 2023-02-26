مسؤول أمريكى سابق لـ«القاهرة الإخبارية»: منافسو بايدن يصفونه بأنه غير مؤهل

جدة - نرمين السيد - قال حازم الغبرا، مستشار وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كبير فى السن على أداء مهامه بالولاية الثانية، موضحًا أن الطبيعة البشرية مع كبر العمر تسهم فى ظهور بعض الأمراض، التى قد تؤثر فى قدرته على إدارة بلد بحجم الولايات المتحدة.





وأضاف الغبرا، فى حديث لـ"القاهرة الإخبارية"، أن منافسى بايدن يصفونه بأنه "غير مؤهل لقيادة البلاد"، فيما يرى الغبرا أن "بايدن" قادر حتى الآن على العمل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يحسم أمره بالترشح مرة أخرى. ورغم إعلان بايدن عزمه إعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية مجددًا، يرى حازم الغبرا أن قرار الرئيس الأمريكى لن يتخذه بمفرده، ومن المتوقع أن يحسم أمره خلال الأسابيع المقبلة بعد العودة للحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه. وأشار إلى أن بايدن الآن يستشير أطباء وسياسيين للوقوف على جدية اتخاذ قرار ترشحه من عدمه، كما أنه مع قرب الانتخابات الأمريكية ستزداد شعبية بايدن إذا حققت أوكرانيا نصرًا على روسيا، أما عدم ترشحه سيعطى الفرصة للجمهوريين بشكل كبير.

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