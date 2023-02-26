مقتل 3 أشخاص فى قصف روسى بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال كيريلينكو -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنه فى 25 فبراير 2023، قتل الروس ثلاثة مدنيين فى منطقة دونيتسك: اثنان فى باخموت وواحد فى نوفوبوكروفسكى. وأضاف "أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح". وأشار إلى أنه من المستحيل الآن تحديد العدد الدقيق للضحايا فى منطقتى ماريوبول وفولنوفاكا.

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