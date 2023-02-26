أوكرانيا: القوات الروسية تعزز دفاعاتها فى شبه جزيرة القرم

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول، إن الروس يقومون بتعزيز الدفاعات فى شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا، وإنشاء تحصينات إضافية فيما وصل حوالى 150 مجندًا من منطقة تشيليابينسك الروسية لأداء أعمال هندسية.
وأضاف البيان أن الجيش الروسى يركز جهوده الرئيسية على إدارة عمليات هجومية فى اتجاهات كوبيانسك، وليمان، وباخموت، وأفدييفكا، وشاختارسك.
وأضاف أن روسيا تقوم بمهام استطلاع جوى مستمرة كما نفذوا 14 صاروخا و19 ضربة جوية، فضلا عن 57 ضربة باستخدام أنظمة ميلرز وتضرر المدنيون السلميون من هذه الهجمات.
وتحذر هيئة الأركان العامة من أن التهديد بشن مزيد من الهجمات الصاروخية لا يزال كبيرًا فى جميع أنحاء أراضى أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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