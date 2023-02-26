مراسل «القاهرة الإخبارية»: زيارة المستشار الألمانى تهدف لاستمالة الهند

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن زيارة المستشار الألمانى للهند ممتدة على مدار يومين، والهدف منها زيادة التبادل التجارى بين المانيا والهند، وعرض رئيس الوزراء الهندى شراء 6 غواصات ألمانية بقينة 5 مليارات يورو.





وأضاف عربى مرزوق، خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحللين قالوا إن المانيا تحاول إبرام عقود مع الهند بنفس قوة التبادل الاقتصادى الألمانى الصينى، وكذلك محاولة فتح الملف الأوكرانى مع الهند لاستمالة الهند بالعلاقات الصناعية والتجارية فى محاولة أن تقف الهند مع الاتحاد الأوروبى للتأثير على روسيا، وحسب المحللين فإن العلاقات الروسية الهندية قوية للغاية.

وتابع، أن شولتس يحاول استمالة الهند لألمانيا والاتحاد الأوروبى، والمستشار الألمانى صحب معه أحد قيادات شركة سيمنز الألمانية لإبرام عدد من العقود فى مجلات مختلة، ومن المفترض أن يتحدث المستشار الألمانى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى واشنطن حول خطط السلام.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن المستشار الألمانى يزور الهند يومى السبت والأحد، لسماع وجهة النظر الهندية، ثم السفر إلى واشنطن لإعلامها برأى الهند، فالاتحاد الأوروبى يريد الانتهاء من الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت.