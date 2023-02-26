بوتين: لا نعارض مشاركة الناتو فى مناقشة معاهدة «ستارت»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى: "نحن على علم بالظروف التى دفعت حلف الناتو للإدلاء بتصريحات بتوجيهات من الأمريكيين بشأن المعاهدة، حيث ادعوا أنهم يشاركون بطريقة ما فى هذا الحوار، ولكن هم ليسوا طرفا رسميا فى المعاهدة، فالمعاهدة مكونة من طرفين هما روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف بوتين: "لقد أدلى الناتو ببيان حول هذه القضية، وفى الوقت نفسه طلبوا إجراء نوع من النقاش حول هذه المسألة، حسنا إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لدينا، دعهم يشاركون فى هذه المناقشة"، مشيرا إلى أن روسيا بحاجة إلى ضمان استقرارها الأمنى والاستراتيجى.

وكان الرئيس الروسى أعلن فى وقت سابق تعليق مشاركة بلاده فى معاهدة " نيوستارت" الموقعة فى 2012.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج نيابة عن أسفه إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.